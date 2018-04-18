Полиция города Далянь на северо-востоке Китая пообещала вознаграждение в размере до 100 тыс. юаней за поимку убийцы четырех человек 

Далянь, 18 апреля /Синьхуа/ — Полиция района Пуланьдянь города Далянь провинции Ляонин /Северо-Восточный Китай/ в среду пообещала вознаграждение в размере от 20 до 100 тыс. юаней /от 3 до 16 тыс. долл. США/ за информацию, которая поможет задержать убийцу четырех человек из одной семьи.
По сообщению полиции, примерно в 17 часов вторника предполагаемый убийца по фамилии Цуй с использованием ножа убил четырех человек из одной семьи в местной деревне Чжаотунь поселка Датань.
51-летний подозреваемый — житель поселка Датань. -0-