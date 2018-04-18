Ещё
СК сообщил о задержании главного архитектора Краснодара
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК сообщил о задержании главного архитектора Краснодара 

RT на русском 1 час назад
Фото: Живая Кубань
Следователи задержали бывшего директора департамента архитектуры и градостроительства Краснодара Игоря Мазурка. Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.
В СК отметили, что Мазурок подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст.285, 286 УК России (злоупотребление и превышение должностных полномочий).
«По данным следствия, Мазурок причастен к незаконной выдаче в 2013 — 2015 годах девяти разрешений на строительство коммерческой недвижимости и многоэтажных жилых домов, повлёкших существенное нарушение прав и законных интересов участников долевого строительства», — заявили в ведомстве.
Следователи вместе с УФСБ России по Краснодарскому краю провели обыски по месту жительства Мазурка и в департаменте архитектуры и градостроительства. В ходе следственных действий была изъята документация, касающаяся незаконной выдачи разрешений на строительство и проведения соответствующих работ.
«С учётом собранных доказательств Мазурок задержан следователем в установленном законом порядке, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения», — добавили в СК.
Ранее стало известно, что в Забайкалье задержали министра сельского хозяйства региона.
RT на русском: последние новости
Представители Минкультуры просят суд продлить меру пресечения Серебренникову СК сообщил о задержании главного архитектора Краснодара ФСИН проводит служебную проверку по факту смерти бизнесмена в СИЗО Петербурга
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия нашла способ защититься от санкций318
Госдеп пригрозил применить силу против России404
«Чувствительный ответ США», судьба банков РФ и другие события дня8
США заявили об атаке «российских наемников»172
США рассказали о новом «ударе» по Сирии55
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение