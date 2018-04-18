СК сообщил о задержании главного архитектора Краснодара

В СК отметили, что Мазурок подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст.285, 286 УК России (злоупотребление и превышение должностных полномочий).

«По данным следствия, Мазурок причастен к незаконной выдаче в 2013 — 2015 годах девяти разрешений на строительство коммерческой недвижимости и многоэтажных жилых домов, повлёкших существенное нарушение прав и законных интересов участников долевого строительства», — заявили в ведомстве.

Следователи вместе с УФСБ России по Краснодарскому краю провели обыски по месту жительства Мазурка и в департаменте архитектуры и градостроительства. В ходе следственных действий была изъята документация, касающаяся незаконной выдачи разрешений на строительство и проведения соответствующих работ.

«С учётом собранных доказательств Мазурок задержан следователем в установленном законом порядке, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения», — добавили в СК.

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