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Прохожие сбили с велосипеда скрывавшегося от полицейских британца с ножом
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Прохожие сбили с велосипеда скрывавшегося от полицейских британца с ножом 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В британском Уэльсе скрывавшийся от полиции на велосипеде правонарушитель был задержан при помощи активных граждан, которые вмешались в погоню, не испугавшись вооруженного ножом злоумышленника, сообщает BBC. Камера регистратора запечатлела момент поимки.
В минувшее воскресенье, 15 апреля, полиция Кардиффа преследовала беглеца, который удирал на велосипеде. Один из прохожих выбежал на проезжую часть и ловко спихнул подозреваемого с его транспортного средства, другой сбил его с ног, а третий помог задержать, благо стражи порядка оказались на месте через считанные секунды.
Беглецом оказался 20-летний Муаз Тарафдар. На следующий день, в понедельник, он предстал перед судом и был приговорен к шестимесячному заключению за ношение охотничьего ножа в общественном месте — его обнаружили в рюкзаке правонарушителя.
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