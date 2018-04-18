Порядок отмены постановления о прекращении уголовного дела будет изменён

В законодательстве появится годичный срок, в течение которого прокурор или руководитель следственного органа вправе отменить постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования.

Соответствующий законопроект федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части уточнения порядка отмены постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования» одобрен Комиссией кабмина по законопроектной деятельности, говорится в сообщении на сайте Правительства.

Из предлагаемой инициативы следует, что по истечении одного года такая отмена допускается только на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом.

В пояснительных документах к законопроекту следует, что постановлением суда признана не соответствующей Конституции часть первая статьи 214 Уголовно-процессуального кодекса в той мере, в какой в системе действующего правового регулирования содержащееся в ней положение во взаимосвязи с пунктом 3 части второй статьи 133 УПК позволяет прокурору в течение неопределённого срока отменять вынесенное по реабилитирующим основаниям постановление о прекращении уголовного дела либо уголовного преследования без предоставления лицу, в отношении которого оно вынесено, эффективных гарантий защиты, включая судебную, от незаконного и необоснованного возобновления уголовного преследования.

При этом Конституционный суд предписал внести в УПК изменения, чтобы гарантировать судебную защиту от незаконного и необоснованного возобновления уголовного преследования и от ограничения права на возмещение вреда лицу, в отношении которого уголовное дело прекращено на досудебной стадии по реабилитирующим основаниям, но при этом не допускать ситуации, при которой исключалась бы возможность отмены принятого на досудебной стадии постановления о прекращении уголовного дела, если выявились новые сведения о его виновности в совершении преступления.

Законопроектом предлагается установить годичный срок, в течение которого прокурор или руководитель следственного органа вправе отменить постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования. По истечении одного года такая отмена допускается только на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном УПК.

Также предусматривается регламентация судебного порядка получения прокурором или руководителем следственного органа разрешения на отмену постановления о прекращении уголовного дела либо уголовного преследования.

В статьи 29, 37 и 39 УПК предлагается внести корреспондирующие изменения в части, касающейся наделения суда, прокурора и руководителя следственного органа соответствующими полномочиями.

Принятие и реализация законопроекта гарантируют эффективную государственную, в том числе судебную, защиту от незаконного и необоснованного возобновления уголовного преследования.

Законопроект будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний Правительства.