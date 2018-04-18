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В Красносельском районе сотрудниками полиции задержаны подозреваемые в разбойном нападении
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В Красносельском районе сотрудниками полиции задержаны подозреваемые в разбойном нападении 

Управа Пресненского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Красносельскому району задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на мужчину
В отдел полиции поступило сообщение от мужчины о разбое. Потерпевший сообщил, что на Комсомольской площади к нему подошли трое неизвестных. Угрожая ему предметом, похожим на нож, злоумышленники похитили у потерпевшего личные вещи, денежные средства и верхнюю одежду, после чего скрылись. Материальный ущерб превысил 20 тысяч рублей.
В ходе патрулирования территории сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались приезжие мужчины в возрасте 21 и 31 года.
По данному факту следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. ст. 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемые задержаны в порядке ст.91 УПК РФ.
В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление, розыск и задержание соучастников противоправной деятельности.
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