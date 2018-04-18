В Красносельском районе сотрудниками полиции задержаны подозреваемые в разбойном нападении

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Красносельскому району задержали двоих подозреваемых в разбойном нападении на мужчину

В отдел полиции поступило сообщение от мужчины о разбое. Потерпевший сообщил, что на Комсомольской площади к нему подошли трое неизвестных. Угрожая ему предметом, похожим на нож, злоумышленники похитили у потерпевшего личные вещи, денежные средства и верхнюю одежду, после чего скрылись. Материальный ущерб превысил 20 тысяч рублей.

В ходе патрулирования территории сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались приезжие мужчины в возрасте 21 и 31 года.

По данному факту следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. ст. 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемые задержаны в порядке ст.91 УПК РФ.

В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление, розыск и задержание соучастников противоправной деятельности.