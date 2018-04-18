В Нолинске сотрудники ГИБДД нашли в автомобиле безработного наркотики

Вчера около 4 часов утра на въезде в город Нолинск сотрудники ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Нолинский» в ходе рейдовых мероприятий остановили автомобиль под управлением неработающего жителя районного центра, 1997 года рождения.

В салоне его автомашины обнаружили пакетик с веществом синтетического происхождения. На место была вызвана следственно-оперативная группа.

Исследования подтвердили подозрения полицейских — злоумышленник перевозил наркотическое средство. С его слов, он ехал из Кирова, где и приобрел наркотик с помощью тайника-закладки на улице Сплавной.

“В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК России «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет”, — сообщили в УМВД по Кировской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Фото — kubannews.ru