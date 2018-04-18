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В Нолинске сотрудники ГИБДД нашли в автомобиле безработного наркотики
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В Нолинске сотрудники ГИБДД нашли в автомобиле безработного наркотики 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Вчера около 4 часов утра на въезде в город Нолинск сотрудники ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Нолинский» в ходе рейдовых мероприятий остановили автомобиль под управлением неработающего жителя районного центра, 1997 года рождения.
В салоне его автомашины обнаружили пакетик с веществом синтетического происхождения. На место была вызвана следственно-оперативная группа.
Исследования подтвердили подозрения полицейских — злоумышленник перевозил наркотическое средство. С его слов, он ехал из Кирова, где и приобрел наркотик с помощью тайника-закладки на улице Сплавной.
“В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК России «Незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет”, — сообщили в УМВД по Кировской области.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Фото — kubannews.ru
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