В Кудымкаре осудили инспектора ДПС за взятку в 20 тонн асфальтовой крошки

Суд признал виновным бывшего сотрудника ДПС из Кудымкара в получении взятки асфальтовой крошкой.

Как рассказали в СКР по Пермскому краю , 24 июля прошлого года 27-летний инспектор во время патрулирования городских улиц обнаружил, что подрядчик, ремонтирующий дорогу, не выставил соответствующие знаки. Работник полиции пообещал, что не будет составлять административный протокол, если компания предоставит ему вознаграждение в виде 20 тон асфальтовой крошки.

«Работники компании-подрядчика на следующий день доставили и выгрузили в указанное инспектором место 20 тонн асфальтовой крошки, стоимостью которой составила 12, 5тысяч рублей. Плюс услуги по её транспортировке обошлись в 3,2 тысячи рублей. Таким образом, сотрудник полиции получил взятку на сумму 15,7 тысяч рублей. По данному факту сотрудники ОРЧ СБ ГУ МВД России по Пермскому краю провели служебную проверку. На её основании инспектора ДПС уволили из ОВД по отрицательным мотивам», — сообщили в СКР.

В итоге суд признал его виновным в двух преступлениях: ч.1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по административному делу) и ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконное бездействие). Бывший полицейский должен выплатить штраф 750 тысяч рублей в доход государства.