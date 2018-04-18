Ещё
В Кудымкаре осудили инспектора ДПС за взятку в 20 тонн асфальтовой крошки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кудымкаре осудили инспектора ДПС за взятку в 20 тонн асфальтовой крошки 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Суд признал виновным бывшего сотрудника ДПС из Кудымкара в получении взятки асфальтовой крошкой.
Как рассказали в СКР по Пермскому краю, 24 июля прошлого года 27-летний инспектор во время патрулирования городских улиц обнаружил, что подрядчик, ремонтирующий дорогу, не выставил соответствующие знаки. Работник полиции пообещал, что не будет составлять административный протокол, если компания предоставит ему вознаграждение в виде 20 тон асфальтовой крошки.
«Работники компании-подрядчика на следующий день доставили и выгрузили в указанное инспектором место 20 тонн асфальтовой крошки, стоимостью которой составила 12, 5тысяч рублей. Плюс услуги по её транспортировке обошлись в 3,2 тысячи рублей. Таким образом, сотрудник полиции получил взятку на сумму 15,7 тысяч рублей. По данному факту сотрудники ОРЧ СБ ГУ МВД России по Пермскому краю провели служебную проверку. На её основании инспектора ДПС уволили из ОВД по отрицательным мотивам», — сообщили в СКР.
В итоге суд признал его виновным в двух преступлениях: ч.1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по административному делу) и ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконное бездействие). Бывший полицейский должен выплатить штраф 750 тысяч рублей в доход государства.
АиФ Пермь: последние новости
В Перми в отделе СКР следователь ранил из пистолета коллегу и полицейского Иностранец пытался «купить» права у начальника ГИБДД Краснокамска Вернут ли деньги вкладчикам МММ?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба российских банков в SWIFT159
МИД обратился к россиянам с предупреждением53
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США286
В Кремле ответили на «план Авакова»209
Воспитатель напоила детей растворителем в Москве55
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
00:20
В Кремле следят за ситуацией в Армении
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение