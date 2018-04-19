Житель курганского поселка на глазах у друзей забил жену 

Инцидент произошел 8 марта в поселке Введенское. По версии следствия, обвиняемый в ходе распития спиртного в своей квартире и в результате ссоры со своей супругой, несколько раз ударил женщину руками и ногами в область головы, от чего та потеряла сознание. Гости вызвали «скорую помощь», однако спасти женщину не удалось. Через пару дней она скончалась от полученных травм, сообщили в пресс-службе регионального СК. В ближайшее время над мужчиной состоится суд.
«ФедералПресс» ранее писал: в Пензе перед судом предстанет депутат Комитета местного самоуправления одного из сельсоветов Шемышейского района. Мужчина обвиняется в избиении бывшей супруги. Инцидент произошел во дворе собственного дома депутата. Утром 8 марта мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с бывшей супругой нанес ей множественные удары по голове и пытался задушить, высказывая при этом в ее адрес угрозы убийством. В результате противоправных действий женщине была причинена физическая боль и телесные повреждения в виде ссадин рук, кровоподтеков и ссадин лица.