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В Башкирии 36 летний жених по дороге в магазин снял с карты тёти 15 тысяч
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В Башкирии 36 летний жених по дороге в магазин снял с карты тёти 15 тысяч 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
36-летний жених под предлогом покупки продуктов в магазине снял с карты тёти более 15 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Башкирии.
В Отдел МВД России по Баймакскому району местная жительница сообщила, что с её банковской карты пропали все сбережения. Похитителем оказался её родственник.
Для знакомства с будущей невесткой, он пришёл к ней в гости. Хозяйка дав ему свою банковскую карту, и продиктовав пароль, отправила по такому праздничному случаю в магазин за продуктами и выпивкой. Мужчина отоварился. Но по пути зашел в банк, где в банкомате снял 10 тысяч рублей. Затем карту вернул. На следующий день снова пришёл в гости к родственнице. В этот раз жених снял более 5 тысяч рублей. Женщина спустя некоторое время узнала, что её карта пуста.
По фактам кражи в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о краже. Свою вину он признал.
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