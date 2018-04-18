Екатеринбургский насильник сел на 6 лет 

Суд вынес приговор 32-летнему жителю Екатеринбурга, признав его виновным в изнасиловании, соединенном с угрозой убийства. Он проведет 6 лет в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Преступление было совершено 5 мая 2012 года. Злоумышленник затащил незнакомую 26-летнюю девушку в строительную бытовку на улице Аппаратной. Он пригрозил ей убийством и изнасиловал. Спустя время мужчина уснул, и потерпевшей удалось сбежать. Она обратилась в полицию.
Чтобы избежать ответственности, подсудимый сбежал из России. Он был объявлен в международный розыск. Задержать злоумышленника удалось в июне 2017 года в Казахстане.