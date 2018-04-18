Екатеринбургский насильник сел на 6 лет

Преступление было совершено 5 мая 2012 года. Злоумышленник затащил незнакомую 26-летнюю девушку в строительную бытовку на улице Аппаратной. Он пригрозил ей убийством и изнасиловал. Спустя время мужчина уснул, и потерпевшей удалось сбежать. Она обратилась в полицию.