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Екатеринбургский насильник сел на 6 лет
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Екатеринбургский насильник сел на 6 лет 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Суд вынес приговор 32-летнему жителю Екатеринбурга, признав его виновным в изнасиловании, соединенном с угрозой убийства. Он проведет 6 лет в колонии общего режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Преступление было совершено 5 мая 2012 года. Злоумышленник затащил незнакомую 26-летнюю девушку в строительную бытовку на улице Аппаратной. Он пригрозил ей убийством и изнасиловал. Спустя время мужчина уснул, и потерпевшей удалось сбежать. Она обратилась в полицию.
Чтобы избежать ответственности, подсудимый сбежал из России. Он был объявлен в международный розыск. Задержать злоумышленника удалось в июне 2017 года в Казахстане.
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