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В Красноселькупе подельники вспомнили старые обиды. Результат — уголовное дело
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В Красноселькупе подельники вспомнили старые обиды. Результат — уголовное дело 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Следственный отдел по Красноселькупскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации возбудил уголовное дела в отношении двух местных жителей.
Оказалось, что 30 марта 2018 года в ночное время в селе Красноселькуп 36-летняя женщина и 52-летний мужчина, оба ранее судимые, распивали спиртное. Вдруг они вспомнили старые обиды по отношению к знакомой и отправились проучить ее. Выбив дверь, они проникли в жилище, где подозреваемая стала предъявлять претензии хозяйке квартиры. Между женщинами вспыхнула ссора, в ходе которой гостья, вооружившись ножом, нанесла удар в область плеча потерпевшей.
Теперь незваные гости подозреваются в совершении преступления «Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица». Кроме того, женщина подозревается в умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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