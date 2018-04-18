В Красноселькупе подельники вспомнили старые обиды. Результат — уголовное дело

Оказалось, что 30 марта 2018 года в ночное время в селе Красноселькуп 36-летняя женщина и 52-летний мужчина, оба ранее судимые, распивали спиртное. Вдруг они вспомнили старые обиды по отношению к знакомой и отправились проучить ее. Выбив дверь, они проникли в жилище, где подозреваемая стала предъявлять претензии хозяйке квартиры. Между женщинами вспыхнула ссора, в ходе которой гостья, вооружившись ножом, нанесла удар в область плеча потерпевшей.

Теперь незваные гости подозреваются в совершении преступления «Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица». Кроме того, женщина подозревается в умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.