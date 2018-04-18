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Мужчина получил ножевое ранение в область ягодиц во время драки на Андреевском мосту
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Мужчина получил ножевое ранение в область ягодиц во время драки на Андреевском мосту 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
По данному факту возбуждено уголовное дело.
В центре Москвы на Андреевском мосту произошла драка, в результате которой одного из участников конфликта доставили в медицинское учреждение с ножевым ранением в ягодицу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
Как утверждает источник, заявление о драке поступило в полицию на следующий день. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов установили, что по указанному адресу между неизвестными гражданами произошла ссора.
— На следующий день на службу «02» из медучреждения поступила телефонограмма о доставлении к ним с указанного адреса с ножевым ранением ягодичной области и правого бедра неработающего, — пояснили в пресс-службе.
По данному факту возбуждено уголовное дело, отметил собеседник РИАМО.
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