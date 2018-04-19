Во время ремонта детского лагеря «Экспресс» в Сочи похищено 1,2 млн рублей

Сочи по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств при проведении капитального ремонта детского оздоровительного лагеря «Экспресс»

Сочинской транспортной прокуратурой проведена проверка соблюдения градостроительного законодательства при проведении капитального ремонта детского оздоровительного лагеря «Экспресс».

Установлено, что ООО «Трансстройсервис» на основании заключенного договора подряда выполняло работы по капитальному ремонту спального корпуса детского оздоровительного лагеря «Экспресс», расположенного в Лазаревском районе Сочи.

Сторонами договора условия договора признаны выполненными и оплачены заказчиком платежными поручениями, что подтверждается актом выполненных работ.

В целях проверки фактических объемов выполненных работ в марте 2018 года проведен осмотр спального корпуса лагеря. В ходе него выявлен факт выполнения строительных работ не в полном объеме. Экспертом центра независимых экспертиз проведено строительно-техническое исследование, по результатам выявлено хищение денежных средств и причинения ущерба на сумму более 1 200 000 рублей.

Заместителем Сочинской транспортной прокуратуры вынесено постановление о направлении материалов проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

По результатам их рассмотрения следователем СО Сочинского линейного управления МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества, совершенного в особо крупном размере.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, надзор за его расследованием осуществляет Сочинская транспортная прокуратура. Обвиняемым в мошенничестве грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет и штрафом в размере до одного миллиона рублей.