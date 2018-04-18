По факту хищения денег при проведении ремонта лагеря в Сочи возбуждено уголовное дело 

Краснодар. 18 апреля — Новая Кубань. По контракту компания должна была провести капитальный ремонт спального корпуса лагеря, расположенного в Лазаревском районе г. Сочи.
Стороны договора подписали акт выполненных работ. Заказчик оплатил предоставленные услуги платежными поручениями.
Сочинской транспортной прокуратурой была проведена проверка соблюдения градостроительного законодательства.
В марте выяснилось, что работы выполнены не в полно объеме.
По результатам денежной экспертизы, выявлено хищение денежных средств в размере более 1,2 млн рублей.
Материалы были направлены в следственные органы.
Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
В пресс-службе Южной транспортной прокуратуры уточнили, что на данный момент проводятся необходимые следственные действия.
Детский оздоровительный лагерь «Экспресс» входит в состав дирекции социальной сферы структурного подразделения Северо-Кавказской железной дороги филиала ОАО «РЖД».