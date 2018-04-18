Суд продлил арест обвиняемого во взятке главы УФНС по Курганской области

"Арест продлен до 14 мая 2018 года", — сказала собеседница агентства.

Ранее следствие ходатайствовало о продлении ареста Рыжуку на 23 дня.

Рыжук был задержан 22 февраля. Курганский городской суд 24 февраля удовлетворил ходатайство следствия и арестовал его на два месяца.

По версии следствия, в феврале прошлого года Рыжук потребовал 3 млн рублей от бизнесмена, которому налоговые органы предъявили требование об уплате недоимки по налогам на 50 млн рублей за непроведение проверок. В том же месяце бизнесмен передал Рыжуку часть взятки в размере 500 тыс. рублей, остальная часть не была передана обвиняемому в связи с тем, что решения налоговых органов Курганской области были признаны судом незаконными и отменены.