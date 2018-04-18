Ещё
Суд продлил арест обвиняемого во взятке главы УФНС по Курганской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд продлил арест обвиняемого во взятке главы УФНС по Курганской области 

ТАСС 1 час назад
Фото: 45.ru
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Курганский городской суд до 14 мая продлил арест главы управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Курганской области Владимира Рыжука, обвиняемого в растрате и получении взятки в 500 тыс. рублей. Об этом сообщили в среду ТАСС в суде.
"Арест продлен до 14 мая 2018 года", — сказала собеседница агентства.
Ранее следствие ходатайствовало о продлении ареста Рыжуку на 23 дня.
Рыжук был задержан 22 февраля. Курганский городской суд 24 февраля удовлетворил ходатайство следствия и арестовал его на два месяца.
По версии следствия, в феврале прошлого года Рыжук потребовал 3 млн рублей от бизнесмена, которому налоговые органы предъявили требование об уплате недоимки по налогам на 50 млн рублей за непроведение проверок. В том же месяце бизнесмен передал Рыжуку часть взятки в размере 500 тыс. рублей, остальная часть не была передана обвиняемому в связи с тем, что решения налоговых органов Курганской области были признаны судом незаконными и отменены.
Обвинение в растрате связано с тем, что чиновник, по данным следствия, с 10 октября 2014 года по 9 мая 2017 года совершил на служебном автомобиле 294 частные поездки в Тюмень к своей семье, причинив ущерб бюджету области на 320 тыс. рублей. Согласно информации, размещенной на сайте УФНС по Курганской области, Рыжук 1983 года рождения является уроженцем Тюменской области, работает в налоговой системе с 2009 года. Начальником УФНС был назначен в декабре 2014 года.
ТАСС: последние новости
В московском ТЦ "Щука" обнаружены тела двоих мужчин со следами инъекций Правоохранительные органы задержали главного архитектора Краснодара Приговоренные к пожизненному сроку в Ираке россиянки являются уроженками Дагестана
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба российских банков в SWIFT163
МИД обратился к россиянам с предупреждением53
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США288
В Кремле ответили на «план Авакова»209
Воспитатель напоила детей растворителем в Москве55
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение