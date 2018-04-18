Ещё
В Тольятти доцента университета, за 14 тыс. руб. закрыл академзадолженность
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Тольятти доцента университета, за 14 тыс. руб. закрыл академзадолженность 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
В Тольятти полицейские задержали 41-летнего мужчину, являющимся доцентом одного из высших учебных заведений города, по подозрению в получении от студента незаконного денежного вознаграждения, сообщает старший референт отделения информации Мария Юдина.
Как следует из материалов, собранных сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по Тольятти, в марте 2018 года доцент университета, находясь в рабочем кабинете, получил от студента 14 тысяч рублей за закрытие академической задолженности по преподаваемой им учебной дисциплине.
По материалам, собранным полицейскими, СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки» Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание за такое преступление — до восьми лет лишения свободы.
АиФ-Самара: последние новости
Самарца избили его же битой, которую он принес для выяснения отношений В Самаре предстанет перед судом гендиректор лаборатории судебной экспертизы В Самаре правоохранители пресекли план фанатов-экстремистов сорвать ЧМ-2018
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба российских банков в SWIFT162
МИД обратился к россиянам с предупреждением53
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США286
В Кремле ответили на «план Авакова»209
Воспитатель напоила детей растворителем в Москве55
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение