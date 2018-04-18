В Тольятти доцента университета, за 14 тыс. руб. закрыл академзадолженность 

В Тольятти полицейские задержали 41-летнего мужчину, являющимся доцентом одного из высших учебных заведений города, по подозрению в получении от студента незаконного денежного вознаграждения, сообщает старший референт отделения информации Мария Юдина.
Как следует из материалов, собранных сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по Тольятти, в марте 2018 года доцент университета, находясь в рабочем кабинете, получил от студента 14 тысяч рублей за закрытие академической задолженности по преподаваемой им учебной дисциплине.
По материалам, собранным полицейскими, СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки» Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальное наказание за такое преступление — до восьми лет лишения свободы.