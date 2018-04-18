Жительница Тулы помогла полиции задержать подозреваемых в покушении на грабёж её имущества

В Туле при помощи местной жительницы полицейские задержали подозреваемых в покушении на грабёж.

65-летняя женщина в дневное время находилась на участке около дома, когда увидела, как через забор на противоположную сторону придомовой территории проникли двое неизвестных. Мужчины разобрали металлический парник и таким же образом покинули участок, совершив хищение. В это время пенсионерка, наблюдая за действиями злоумышленников, уже сообщила о происшествии в полицию, точно описав их приметы, а также направление, в котором те собирались уйти.

Незамедлительно полицейские прибыли по указанному адресу, задержали подозреваемых, которые не успели скрыться от места, где пытались реализовать свой преступный умысел. У 30— и 34-летнего ранее судимых подельников обнаружено и изъято похищенное.

В отделе полиции «Криволученский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 30, статьёй 161 УК РФ «Покушение на грабёж».