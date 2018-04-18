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Обманутый маркетолог сам решил подзаработать на листовках с угрозами автовладельцам
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Обманутый маркетолог сам решил подзаработать на листовках с угрозами автовладельцам 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Более 10 тысяч рублей за сутки заработал 36-летний житель Подмосковья на доверчивых автовладельцах, поверивших его угрозам порезать шины и поцарапать краску машины, если он не получит от них денежного перевода. Как оказалось, предприимчивый делец сам ранее попался на ту же удочку, после чего решил использовать ее в своих целях. На пути криминального бизнеса встали оперативники, задержавшие мужчину по подозрению в нападении на женщину.
В Московскую область из Узбекистана подозреваемый перебрался еще 12 лет назад, здесь же получил высшее образование, став специалистом по маркетингу. С продвижением продуктов и услуг у него, судя по всему, дело не заладилось, потому как деньги добывать он принялся другими способами.
Так, в лифте дома на улице Маршала Захарова мужчина набросился с кулаками на местную жительницу, попытавшись вырвать у нее сумку с деньгами и документами, но встретил достойный отпор и вынужден был сам уносить ноги. Оперативники по записям с камер наблюдения вычислили подозреваемого, а при обыске в его квартире наткнулись на кипу адресованных автолюбителям листовок с призывом перевести на Qiwi-кошелек 900 рублей, чтобы быть уверенными в сохранности своего транспортного средства.
"Далее оперативники установили 11 жителей района, которые стали жертвами вымогателя. Один из них успел перевести денежные средства на счет злоумышленника", — пояснила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Сам мошенник утверждает, что за день — а этим бизнесом, по его словам, он занимался менее 24 часов — ему удалось заработать более 10 тысяч рублей, притом что распространил он около 50 листовок. Сама же идея заработка таким образом возникла у него после того, как его самого обманули по той же схеме.
Ближайшие месяцы, до суда, подозреваемый в вымогательстве и грабеже (об этом эпизоде он разговаривать без адвоката отказался) проведет в следственном изоляторе.
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