Владимир Привалов вновь оказался в поле зрения следователей

Со слов юриста, следственные действия ведет Третье следственное управление ГСУ СК РФ (с дислокацией в Нижнем Новгороде). Речь идет об эпизодах коррупционной направленности 4-5-летней давности, в которых кроме Привалова фигурирует «много народа»: «У всех разные составы: кто давал, кто брал, кто посредничал». Фамилии других фигурантов собеседник агентства не назвал.

Андрей Наумов отметил, что эти эпизоды уже были предметом рассмотрения во время расследования уголовного дела (о продаже акций ОАО «ТЭК-НН» — прим. ред.), но по ним был вынесен отказной материал. «Почему сейчас это все началось, непонятно вообще», — сказал адвокат, предположив, что это кому-то стало сейчас выгодно.

«ФедералПресс» напоминает, что 26 мая 2017 года Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода огласил обвинительный приговор трем фигурантам резонансного уголовного дела о продаже муниципальных акций ОАО «ТЭК-НН», в том числе Владимиру Привалову. Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и запретом занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, на 2 года.