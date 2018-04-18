За хищение средств с банковского счёта могут лишить свободы на 6 лет

В Уголовном кодексе появится новая статья, предусматривающая ответственность за кражу с банковского счёта и хищение электронных денежных средств. Соответствующий закон принял Совет Федерации

По словам заместителя председателя Комитета Совфеда по госстроительству Елены Мизулиной, за эти преступления предусматривается ввести максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом до 80 тысяч рублей или в размере дохода осуждённого за период до шести месяцев.

Сейчас за мелкую кражу или хищение электронных денег предусматривается административное наказание. При этом в последние годы наблюдается рост числа таких преступлений — в 2017 году у граждан в общей сложности украли 2 миллиарда рублей.