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За хищение средств с банковского счёта могут лишить свободы на 6 лет
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За хищение средств с банковского счёта могут лишить свободы на 6 лет 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Уголовном кодексе появится новая статья, предусматривающая ответственность за кражу с банковского счёта и хищение электронных денежных средств. Соответствующий закон принял Совет Федерации.
По словам заместителя председателя Комитета Совфеда по госстроительству Елены Мизулиной, за эти преступления предусматривается ввести максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет со штрафом до 80 тысяч рублей или в размере дохода осуждённого за период до шести месяцев.
Сейчас за мелкую кражу или хищение электронных денег предусматривается административное наказание. При этом в последние годы наблюдается рост числа таких преступлений — в 2017 году у граждан в общей сложности украли 2 миллиарда рублей.
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