Совет Федерации ужесточил ответственность за кражу средств с банковских карт

Совет Федерации одобрил закон, ужесточающий уголовную ответственность за хищение средств с банковских счетов или электронных денежных средств.

В соответствии с принятым законом, за мошенничество с использованием электронных средств платежа грозит лишение свободы на срок до трех лет.

Кроме того, предусмотрена повышенная уголовная ответственность за хищение чужого имущества путем вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей, совершенное с банковского счета, а равно в отношении электронных денег.

За кражу средств устанавливается штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. В качестве альтернативы предусмотрены принудительные работы на срок до пяти лет с ограничением свободы до полутора лет, либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере 80 тыс. рублей или ограничение свободы на срок до полутора лет.

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