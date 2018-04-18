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Совет Федерации ужесточил ответственность за кражу средств с банковских карт
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Совет Федерации ужесточил ответственность за кражу средств с банковских карт 

Банки.ру 1 час назад
Совет Федерации одобрил закон, ужесточающий уголовную ответственность за хищение средств с банковских счетов или электронных денежных средств.
В соответствии с принятым законом, за мошенничество с использованием электронных средств платежа грозит лишение свободы на срок до трех лет.
Кроме того, предусмотрена повышенная уголовная ответственность за хищение чужого имущества путем вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей, совершенное с банковского счета, а равно в отношении электронных денег.
За кражу средств устанавливается штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. В качестве альтернативы предусмотрены принудительные работы на срок до пяти лет с ограничением свободы до полутора лет, либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере 80 тыс. рублей или ограничение свободы на срок до полутора лет.
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