В Смоленской области полицейские задержали местную жительницу, подозреваемую в незаконном обороте наркотических веществ

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Смоленску в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного оборота наркотических средств, получили оперативную информацию о том, что в областном центре местная жительница сбывает наркотики бесконтактным способом.

Полученная информация вскоре подтвердилась. В ходе личного досмотра в присутствии понятых у подозреваемой 1998 года рождения в дамской сумочке и перчатках обнаружено более 28 свертков из прозрачного полимерного материала с подозрительным веществом.

Изъятое направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Смоленской области . Согласно заключению, представленное на экспертизу является гашишем и смесью, содержащей мефедрон.

Подозреваемая была доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, где признала вину в инкриминируемом преступлении. Она пояснила сотрудникам полиции, что сбывала наркотики путем «закладок».

В отношении подозреваемой СУ УМВД России по г. Смоленску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.