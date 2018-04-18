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Сотрудники полиции задержали в Смоленской области подозреваемого в приготовлении к сбыту наркотиков
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Сотрудники полиции задержали в Смоленской области подозреваемого в приготовлении к сбыту наркотиков 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Смоленской области получили оперативную информацию о том, что местный житель намеривается осуществить бесконтактный сбыт наркотических средств.
При проведении оперативно-розыскных мероприятий данные сведения подтвердились. По месту жительства подозреваемого сотрудниками полиции обнаружили тайник, из которого изъяли 11 полиэтиленовых свертков, приготовленных к сбыту. В них находилось вещество коричневого цвета. В ходе личного досмотра у подозреваемого изъяли сверток с порошкообразным веществом.
Изъятое было направлено на исследование в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Смоленской области. Согласно заключению, представленные на экспертизу вещества оказались наркотическими средствами — героином и смесью, содержащей в своем составе N-метилэфедрон.
Подозреваемый пояснил, что приобрел наркотики для реализации бесконтактным способом на территории региона.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
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