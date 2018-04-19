Безработный мужчина похитил норковые шубы матери своей сожительницы и сдал их в ломбард

За это ему грозит до пяти лет тюрьмы.

В отдел полиции района Люблино обратилась 42-летняя москвичка с заявлением о том, что неизвестный похитил из ее квартиры на улице Совхозная три норковые шубы на общую сумму 220 тысяч рублей.

На место происшествия приехала следственно-оперативная группа, сняла отпечатки пальцев, просмотрела камеры видеонаблюдения. Вскоре сотрудники уголовного розыска на Совхозной улице задержали нигде не работающего 25-летнего сожителя дочери потерпевший — жителя Сергиева Посада. Он заложил все шубы в ломбарды в разных районах округа. Две похищенные шубы были изъяты и возвращены потерпевшей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». К подозреваемому избрана мера пресечения — подписка о невыезде. Теперь ему грозит наказание — до пяти лет лишения свободы.