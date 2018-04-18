Махинации с ипотечными кредитами и жильем раскрыли в Ростове-на-Дону

По информации правоохранителей, задержанные, используя данные владельцев квартир, изготавливали поддельные договоры дарения или купли-продажи и переоформляли жилье на граждан, ведущих асоциальный образ жизни.

Кроме того, злоумышленники оформляли ипотечные кредиты на подставных лиц, не имеющих постоянного заработка.

По предварительным данным, ущерб от незаконных действий подозреваемых составил около 15 млн рублей.

В настоящее время в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 и ст. 159.1 УК РФ (мошенничество), а также по ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков).