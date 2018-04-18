На территории Московской области во взяточничестве обвиняются сотрудники налоговой инспекции

Обвиняемые должны были получить взятку в размере 15 миллионов рублей.

Начальнику межрайонной ИФНС России № 1 по Московской области , его заместителю, а также начальнику отдела выездных проверок, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Делом занимается следователь Второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по области Ольга Врадий.

По информации следствия, обвиняемые из корыстных побуждений вступили в преступный сговор, направленный на получение от руководства одной из коммерческих фирм взятки в виде денег в размере 15 миллионов рублей за снижение суммы исчисленных налогов при принятии решения о привлечении к налоговой ответственности.

— 12 апреля 2018 года согласно договоренности, начальник отдела выездных проверок получила первую часть взятки в размере 10 миллионов рублей. После передачи денежных средств обвиняемая была задержана с поличным, денежные средства были изъяты, — отметила Ольга Врадий

Она также добавила, что суд «посадил» обвиняемых под домашний арест. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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