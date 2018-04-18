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В Пензе 27-летний автолюбитель оказался обманут при покупке колес
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В Пензе 27-летний автолюбитель оказался обманут при покупке колес 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
В Пензе 27-летний автолюбитель поверил мошеннику, выставившего объявление о продаже колес для машины.
Чтобы найим злоумышленника и вернуть свои деньги, молодой человек обратился с заявление в отдел полиции. Он рассказал правоохранителям, что на сайте Avito.ru нашел сообщение о продаже автомобильных колес и позвонил автору объявления. Неизвестный пояснил, что для покупки товара нужно перевести 30 тысяч рублей на счет банковской карты.
«Автолюбитель перевел деньги, но колеса для своей машины так и не получил, а телефон незнакомца не отвечает. Полицейским парень пояснил, что знал о подобных способах обмана. По факту мошенничества проводится проверка. Правоохранители ищут людей, причастных к этому преступлению», — сообщает пресс-служба регионального УМВД.
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