В Пензе 27-летний автолюбитель оказался обманут при покупке колес

Пензе 27-летний автолюбитель поверил мошеннику, выставившего объявление о продаже колес для машины.

Чтобы найим злоумышленника и вернуть свои деньги, молодой человек обратился с заявление в отдел полиции. Он рассказал правоохранителям, что на сайте Avito.ru нашел сообщение о продаже автомобильных колес и позвонил автору объявления. Неизвестный пояснил, что для покупки товара нужно перевести 30 тысяч рублей на счет банковской карты.