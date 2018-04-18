Ещё
Уголовное дело возбуждено против экс-главы горадминистрации Олега Кондрашова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уголовное дело возбуждено против экс-главы горадминистрации Олега Кондрашова 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
фото из архива редакцииУголовное дело возбуждено против экс-главы горадминистрации Олега КондрашоваБывшего главу администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова и его заместителя Владимира Привалова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об сообщило РИА «Время Н».
Чиновники обвиняются в получении взятки в размере 15 млн рублей, превышении служебных полномочий, связанных с махинациями в сфере муниципальных ритуальных услуг. Сообщается, что Владимир Привалов задержан сотрудниками правоохранительных органов. Олег Кондрашов, по неподтвержденной информации, находится за пределами России.
Нижегородская правда: последние новости
Нижегородец убил знакомого и закопал тело в парке Так не доставайся же ты никому! Муж убил жену и тещу, а затем пытался покончить с жизнью Четыре подростка из области обвиняются в совершении грабежей и сексуальном насилии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба российских банков в SWIFT163
МИД обратился к россиянам с предупреждением53
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США288
В Кремле ответили на «план Авакова»209
Воспитатель напоила детей растворителем в Москве55
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение