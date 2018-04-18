Уголовное дело возбуждено против экс-главы горадминистрации Олега Кондрашова 

фото из архива редакцииУголовное дело возбуждено против экс-главы горадминистрации Олега КондрашоваБывшего главу администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова и его заместителя Владимира Привалова подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Об сообщило РИА «Время Н».
Чиновники обвиняются в получении взятки в размере 15 млн рублей, превышении служебных полномочий, связанных с махинациями в сфере муниципальных ритуальных услуг. Сообщается, что Владимир Привалов задержан сотрудниками правоохранительных органов. Олег Кондрашов, по неподтвержденной информации, находится за пределами России.