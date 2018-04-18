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В Оренбурге пьяный сторож угнал машину, чтобы съездить домой на ужин
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В Оренбурге пьяный сторож угнал машину, чтобы съездить домой на ужин 

АиФ-Оренбург 2 часа назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге полицейские задержали 51-летнего подозреваемого в угоне автомобиля.
Ранее в правоохранительные органы обратилась оренбурженка, у которой пропала машина Renault Logan. Предварительно выяснено, что пьяный сторож угнал иномарку с территории оптово-розничного склада. Подозреваемый заявил, что хотел съездить домой на ужин. Машина возращена владелице.
Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД региона.
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