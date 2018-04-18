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Задержан подозреваемый в убийстве знакомого в Люберецком районе
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Задержан подозреваемый в убийстве знакомого в Люберецком районе 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Подмосковные следователи раскрыли убийство мужчины в Люберецком районе, подозреваемый задержан. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий.
По словам собеседницы агентства, 17 апреля в пос. Томилино в подвале частного домовладения было обнаружено тело мужчины с множественными ранами грудной клетки. На момент обнаружения потерпевший был мертв около 12 дней. По данному факту в СК возбудили уголовное дело об убийстве.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлен и задержан подозреваемый в совершении убийства. Им оказался 52-летний владелец домовладения. На допросе следователю мужчина дал признательные показания и сообщил, что совершил убийство в ходе ссоры после совместного распития спиртных напитков», — сказала О. Врадий.
Фигуранта задержали и решают вопрос о его аресте. Расследование продолжается.
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