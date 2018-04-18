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В УМВД по Курской области опровергли историю с голодовкой полицейского
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В УМВД по Курской области опровергли историю с голодовкой полицейского 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего
В СМИ появилась информация о голодовке полицейского в поселке Кшень Курской области, которая началась 16 апреля. Поводом для такой акции протеста начальника уголовного розыска Сергея Стриго якобы стал отказ руководства предоставлять сотрудникам отдела отгулы за переработки.
В пресс-службе УМВД по Курской области данную информацию не подтвердили.
— Начальник отделения уголовного розыска ОМВД России по Советскому району 1 апреля вышел из отпуска. В настоящее время он находится на рабочем месте. По его словам, в средства массовой информации с данным сообщением он не обращался. Выясняются обстоятельства произошедшего, — пояснили в ведомстве.
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