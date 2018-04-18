В УМВД по Курской области опровергли историю с голодовкой полицейского

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего В СМИ появилась информация о голодовке полицейского в поселке Кшень Курской области , которая началась 16 апреля. Поводом для такой акции протеста начальника уголовного розыска Сергея Стриго якобы стал отказ руководства предоставлять сотрудникам отдела отгулы за переработки. В пресс-службе УМВД по Курской области данную информацию не подтвердили. — Начальник отделения уголовного розыска ОМВД России по Советскому району 1 апреля вышел из отпуска. В настоящее время он находится на рабочем месте. По его словам, в средства массовой информации с данным сообщением он не обращался. Выясняются обстоятельства произошедшего, — пояснили в ведомстве.