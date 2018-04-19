Замглавы Сочи Паламарчук задержан по подозрению в причинении ущерба на 115 млн рублей

"По версии следствия, в результате действий чиновника акционерному обществу был причинен ущерб на сумму более 115 млн рублей", — уточнили в СК. Паламарчука задержали сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю , проводятся обыски в его рабочем кабинете и по месту жительства. Следственными органами Следственного комитета по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышении должностных полномочий").

"В феврале 2016 года, заведомо зная о наличии кредиторской задолженности и убытков акционерного общества, он принял решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «САХ по уборке города» управляющей организации ООО «ТСМ». В ходе заседания совета директоров акционерного общества с указанной организацией были заключены договора на оказание услуг по обработке и транспортированию твердых коммунальных отходов по завышенной стоимости", — пояснили в СК. Между тем данная организация находилась в предбанкротном состоянии и не имела возможности осуществлять финансово-хозяйственную деятельность, о чем было известно чиновнику. «При этом разница между тарифом ООО „ТСМ“ и стоимостью услуг на транспортирование твердых коммунальных отходов составляла более 115 миллионов рублей», — уточнили в СК.