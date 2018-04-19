Задержан заместитель мэра Сочи

Задержан заместитель мэра Сочи Юрий Паламарчук , в отношении него возбудили уголовное дело. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет.

"По подозрению в превышении должностных полномочий задержан заместитель главы города Сочи Юрий Паламарчук, являющийся также председателем совета директоров АО «Спецавтохозяйство по уборке города», — говорится в сообщении СК.

Паламарчук подозревается в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в результате его действий акционерному обществу был причинен ущерб на сумму более 115 млн руб.

В ведомстве добавили, что в настоящее время «проводятся обыски в его рабочем кабинете и по месту жительства».