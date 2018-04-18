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В Самаре убийцу будут судить спустя 21 год после преступления
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В Самаре убийцу будут судить спустя 21 год после преступления 

ТРК Губерния 2 часа назад
Фото: ТРК Губерния
21 год убийца скрывался от правосудия. Убийство произошло в ноябре 1996 года в лесу неподалёку от Курумоча. 9 мужчин напали на двоих прохожих и забили их до смерти. Тогда восемь злоумышленников были пойманы и осуждены. Одному удалось скрыться. Объявленного в федеральный розыск преступника удалось задержать лишь спустя 21 год. За это время следствие собрало достаточно доказательств его причастности к убийству. Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в федеральный суд.
Фото: СУ СК России по Самарской области
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