В Самаре убийцу будут судить спустя 21 год после преступления

21 год убийца скрывался от правосудия. Убийство произошло в ноябре 1996 года в лесу неподалёку от Курумоча. 9 мужчин напали на двоих прохожих и забили их до смерти. Тогда восемь злоумышленников были пойманы и осуждены. Одному удалось скрыться. Объявленного в федеральный розыск преступника удалось задержать лишь спустя 21 год. За это время следствие собрало достаточно доказательств его причастности к убийству. Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в федеральный суд.