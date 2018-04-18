Красноярца будут судить за убийство супружеской пары

Жителя Красноярска обвиняют в убийстве двоих человек, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Красноярскому краю.

По версии следствия, мужчина помогал по хозяйству в доме супружеской пары, в том числе гулял с собаками. При этом он неоднократно похищал у хозяев деньги, но те его прощали. Тогда 18 мая прошлого года мужчина зашел в квартиру и убил 50-летнюю хозяйку, а затем смертельно ранил ее 47-летнего супруга. Тело женщины злоумышленник вынес в мусорный контейнер. После этого он взял 700 тысяч рублей, часть из которых потратил, а другую часть спрятал в обшивке дома, где их на следующий день нашли дети.

Уголовное дело по статье «Убийство» направлено в суд.