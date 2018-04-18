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Полиция задержала подозреваемого в избиении приезжего с Украины в Бутырском районе
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Полиция задержала подозреваемого в избиении приезжего с Украины в Бутырском районе 

Агентство «Москва» 1 час назад
Полиция задержала подозреваемого в избиении приезжего с Украины в Бутырском районе, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Вечером 16 апреля в столичную больницу обратился 34-летний уроженец Украины, работающий механиком. У мужчины диагностировали разрывы селезенки и левой доли печени, переломы ребер, сотрясение мозга и кровоизлияние в брюшную полость. Гражданина, пребывавшего в алкогольном опьянении, экстренно госпитализировали.
«В ходе разбирательства оперативники выяснили, что во дворе дома на ул. Фонвизина 47-летний житель столицы, работающий водителем в «Мосгортрансе», распивал с потерпевшим спиртное. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес оппоненту удары в область лица, туловища и паха», — сказал источник.
Подозреваемого задержали на месте происшествия, 17 апреля против водителя возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Фигурант находится под подпиской о невыезде, а потерпевший остается в больнице, где ему оказывают необходимую помощь.
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