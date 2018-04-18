В Ростовской области мошенники оформляли ипотеку на безработных 

В Ростовской области задержаны восемь участников организованной группы, которых подозревают в мошенничестве с недвижимостью и ипотечными кредитами. «По имеющейся информации, злоумышленники, используя данные владельцев квартир, переоформляли право собственности на недвижимость гражданам, ведущим асоциальный образ жизни. С этой целью они изготавливали поддельные договоры дарения или купли-продажи. Кроме того, участники группы похищали денежные средства банка-кредитора, оформляя ипотеку на подставных лиц, не имеющих постоянного заработка», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Предварительную сумма ущерба, причинённого банку и пострадавшим, правоохранители оценивают в 15 миллионов рублей. В настоящее время возбуждены уголовные дела, семь участников ОПГ (в возрасте от 26 до 58 лет) заключены под стражу. Один подозреваемый находится под подпиской о невыезде.