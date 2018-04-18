Ещё
В Ростовской области мошенники оформляли ипотеку на безработных
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ростовской области мошенники оформляли ипотеку на безработных 

Ростовские Вести 53 минуты назад
В Ростовской области задержаны восемь участников организованной группы, которых подозревают в мошенничестве с недвижимостью и ипотечными кредитами. «По имеющейся информации, злоумышленники, используя данные владельцев квартир, переоформляли право собственности на недвижимость гражданам, ведущим асоциальный образ жизни. С этой целью они изготавливали поддельные договоры дарения или купли-продажи. Кроме того, участники группы похищали денежные средства банка-кредитора, оформляя ипотеку на подставных лиц, не имеющих постоянного заработка», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Предварительную сумма ущерба, причинённого банку и пострадавшим, правоохранители оценивают в 15 миллионов рублей. В настоящее время возбуждены уголовные дела, семь участников ОПГ (в возрасте от 26 до 58 лет) заключены под стражу. Один подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Ростовские Вести: последние новости
В Ростове дело о 17 вооруженных нападениях передано в суд В Ростове задержан подозреваемый, устроивший перестрелку возле караоке-клуба Чиновница Ростовской области "погорела" на взятках
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба российских банков в SWIFT14
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США89
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника67
В Кремле ответили на «план Авакова»180
Чайка рассказал, за что поплатился Березовский67
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
02:00
Экстремал шокирует москвичей в метро
Новости Москвы Общество
00:39
Отец Цымбалюк-Романовской скрывается от следствия
Шоу-бизнес
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
00:17
Фанат атаковал певицу во время концерта
Шоу-бизнес
01:18
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США
Политика
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
05:00
«Британия не могла допустить возвращения Березовского»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение