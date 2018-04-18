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В Котельниче мужчина ударил пешней судебного пристава: возбуждено уголовное дело
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В Котельниче мужчина ударил пешней судебного пристава: возбуждено уголовное дело 

Vyatka-grad.ru 2 часа назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Следователем Котельничского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Кировской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» в отношении жителя г. Котельнич.
Инцидент произошел при исполнении постановления судебного пристава-исполнителя о принудительном приводе должника для решения вопроса об оплате административного штрафа, назначенного судом.
Привод осуществлялся по месту проживания должника по исполнительному производству.
«Должник в попытке отомстить за якобы «незаконные» действия представителя власти ударил судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов пешней (самодельным ломом) с металлическим наконечником по руке», — сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Кировской области.
Напомним, санкция статьи 318 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет.
Фото (тематическое) — kupets39.ru
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