В Котельниче мужчина ударил пешней судебного пристава: возбуждено уголовное дело

Инцидент произошел при исполнении постановления судебного пристава-исполнителя о принудительном приводе должника для решения вопроса об оплате административного штрафа, назначенного судом.

Привод осуществлялся по месту проживания должника по исполнительному производству.

«Должник в попытке отомстить за якобы «незаконные» действия представителя власти ударил судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов пешней (самодельным ломом) с металлическим наконечником по руке», — сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Кировской области.

Напомним, санкция статьи 318 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Фото (тематическое) — kupets39.ru