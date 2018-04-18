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Совфед ужесточил ответственность за кражу средств с кредиток и счетов
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Совфед ужесточил ответственность за кражу средств с кредиток и счетов 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Совфед в среду одобрил закон, который ужесточает уголовную ответственность за хищение средств с банковских счетов или электронных денежных средств в целях предупреждения подобных преступлений.
За кражу средств документ устанавливает штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей. В качестве альтернативы предусмотрены принудительные работы на срок до пяти лет с ограничением свободы до полутора лет, либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере 80 тысяч рублей или ограничение свободы на срок до полутора лет.
Мошенничество с использованием электронных средств платежа может повлечь за собой лишение свободы на срок до трех лет вместо предусмотренного сейчас ареста сроком до четырех месяцев. При этом сохраняются альтернативные варианты наказания, в том числе наложение штрафа в размере до 120 тысяч рублей, ограничение свободы на срок до двух лет, исправительные работы на срок до одного года.
Уточняется уголовная ответственность за хищение чужого имущества или приобретение права на него путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей.
Сейчас за совершение такого мошенничества группой лиц по предварительному сговору или в крупном размере предусмотрен штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы на срок до пяти лет, лишение свободы до шести лет. Законом предлагается предусмотреть аналогичное наказание в случае совершения такого преступления с использованием банковского счета, а также в отношении электронных денежных средств.
Закон направлен на защиту граждан от так называемого киберворовства, от кибермошенничества и мошенничества с помощью электронных средств платежа и компьютерной информации.
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