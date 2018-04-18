СКР заподозрил главного архитектора Краснодара в превышении должностных полномочий

Мазурок подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями 285 и 286 УК РФ («Злоупотребление и превышение должностных полномочий»).

«По данным следствия, Мазурок причастен к незаконной выдаче в 2013 — 2015 годах девяти разрешений на строительство коммерческой недвижимости и многоэтажных жилых домов, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов участников долевого строительства», — сообщила Петренко.

Ведомство вместе с управлением ФСБ по Краснодарскому краю провело обыски по месту жительства Мазурка, а также в департаменте архитектуры и градостроительства. Во время проведения обысков изъята документация.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных должностных лиц, причастных к совершению преступлений, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности Мазурка», — добавила Петренко.