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СКР заподозрил главного архитектора Краснодара в превышении должностных полномочий
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СКР заподозрил главного архитектора Краснодара в превышении должностных полномочий 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Кубанские Новости
Следственный комитет России задержал бывшего директора департамента архитектуры и градостроительства и главного архитектора Краснодара Игоря Мазурка, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Мазурок подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями 285 и 286 УК РФ («Злоупотребление и превышение должностных полномочий»).
«По данным следствия, Мазурок причастен к незаконной выдаче в 2013 — 2015 годах девяти разрешений на строительство коммерческой недвижимости и многоэтажных жилых домов, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов участников долевого строительства», — сообщила Петренко.
Ведомство вместе с управлением ФСБ по Краснодарскому краю провело обыски по месту жительства Мазурка, а также в департаменте архитектуры и градостроительства. Во время проведения обысков изъята документация.
«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных должностных лиц, причастных к совершению преступлений, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности Мазурка», — добавила Петренко.
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