КРАСНОДАР, 18 апреля. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали главного архитектора Краснодара Игоря Мазурка, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе мэрии.
"Действительно, произошло задержание Игоря Мазурка. На время следственных действий он отстранён от работы — это обязательная процедура", — сказал представитель городской администрации.
Собеседник уточнил, что Мазурок занимает пост заместителя директора городского департамента архитектуры и градостроительства, а также главного архитектора Краснодара.
По его данным, проводятся следственные действия. «Со стороны администрации будет оказано необходимое содействие в проведении объективного и всестороннего расследования», — добавил собеседник агентства.