Правоохранительные органы задержали главного архитектора Краснодара

"Действительно, произошло задержание Игоря Мазурка. На время следственных действий он отстранён от работы — это обязательная процедура", — сказал представитель городской администрации.

Собеседник уточнил, что Мазурок занимает пост заместителя директора городского департамента архитектуры и градостроительства, а также главного архитектора Краснодара.

По его данным, проводятся следственные действия. «Со стороны администрации будет оказано необходимое содействие в проведении объективного и всестороннего расследования», — добавил собеседник агентства.