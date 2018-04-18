В Самаре вынесли приговор о мошенничестве на 38 млн рублей

«По версии следствия он вошел в доверие к знакомому бизнесмену, — рассказал Волга Ньюс прокурор Самарского района региональной столицы Сергей Панюшкин . — Тот дал ему деньги под процент, для игры на бирже. Потом еще одну сумму, потом еще и еще…»

Брокер говорил, что все в порядке. Потом, набрав 38 миллионов, перестал отвечать на звонки. После вмешательства прокуратуры , было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

"Суд приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы, — сообщил прокурор. — Кроме того, осужденный должен выплатить нанесенный ущерб".

Приговор Кочеткову может быть не последний. Известно, что имеются материалы и о других возможных обманах брокером клиентов.