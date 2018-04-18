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В Самаре вынесли приговор о мошенничестве на 38 млн рублей
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В Самаре вынесли приговор о мошенничестве на 38 млн рублей 

Волга Ньюс 2 часа назад
«По версии следствия он вошел в доверие к знакомому бизнесмену, — рассказал Волга Ньюс прокурор Самарского района региональной столицы Сергей Панюшкин. — Тот дал ему деньги под процент, для игры на бирже. Потом еще одну сумму, потом еще и еще…»
Брокер говорил, что все в порядке. Потом, набрав 38 миллионов, перестал отвечать на звонки. После вмешательства прокуратуры, было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
"Суд приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы, — сообщил прокурор. — Кроме того, осужденный должен выплатить нанесенный ущерб".
Приговор Кочеткову может быть не последний. Известно, что имеются материалы и о других возможных обманах брокером клиентов.
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