Мосгордума приняла постановление о введении уголовной ответственности за содействие нелегальной миграции

В документе предлагается предусмотреть штраф в размере до 200 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы сроком до трех лет за содействие незаконной миграции.

Мосгордума приняла постановление о введении в России уголовного наказания за содействие нелегальной миграции.

Документ предлагает ввести уголовную ответственность за умышленное посредничество в незаконном получении документов, которые необходимы для въезда, пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства на территории России и транзитного проезда через территорию государства.

Также в документе предлагается предусмотреть штраф в размере до 200 тысяч рублей, а также принудительные работы или лишение свободы сроком до трех лет за содействие нелегальной миграции с использованием служебного положения, передает агентство «Москва»

Решение было принято на заседании столичного парламента.

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