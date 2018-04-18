Ещё
Мосгордума приняла постановление о введении уголовной ответственности за содействие нелегальной миграции
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мосгордума приняла постановление о введении уголовной ответственности за содействие нелегальной миграции 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
В документе предлагается предусмотреть штраф в размере до 200 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы сроком до трех лет за содействие незаконной миграции.
Мосгордума приняла постановление о введении в России уголовного наказания за содействие нелегальной миграции.
Документ предлагает ввести уголовную ответственность за умышленное посредничество в незаконном получении документов, которые необходимы для въезда, пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства на территории России и транзитного проезда через территорию государства.
Также в документе предлагается предусмотреть штраф в размере до 200 тысяч рублей, а также принудительные работы или лишение свободы сроком до трех лет за содействие нелегальной миграции с использованием служебного положения, передает агентство «Москва».
Решение было принято на заседании столичного парламента.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Валентина Матвиенко: Работа над законопроектом о контрсанкциях продолжается
Депутаты Госдумы разработают правила расстановки видеокамер на дорогах
Вечерняя Москва: последние новости
Представители Минкультуры РФ попросили суд продлить наказание режиссеру Кириллу Серебренникову СК подтвердил возбуждение нового уголовного дела в отношении экс-замдиректора ФСИН Олега Коршунова Следствие просит продлить домашний арест Кириллу Серебренникову до 19 июля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба российских банков в SWIFT163
МИД обратился к россиянам с предупреждением53
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США288
В Кремле ответили на «план Авакова»209
Воспитатель напоила детей растворителем в Москве55
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение