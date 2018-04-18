Насильник с Эльмаша 6 лет скрывался от правосудия в другой стране

Екатеринбурге вынесли приговор по преступлению, совершенному шесть лет назад. Правоохранители долгое время не могли найти насильника с Эльмаша, об этом сообщает в серуд, 18 апреля, «АиФ-Урал»

Суд признал виновным 32-летнего мужчину, которого обвиняли по статье «Изнасилование, соединенное с угрозой убийством». По решению судебной инстанции он проведет шесть лет в исправительной колонии общего режима

Преступление было совершено еще 5 мая 2012 года. На территории предприятия на улице Аппаратной, в строительной бытовке, мужчина изнасиловал незнакомую женщину, которой на тот момент было 26 лет. Чтобы исключить сопротивление, он пригрозил жертве убийством. Однако женщине повезло: когда насильник уснул, ей удалось сбежать с территории предприятия, а после рассказать о произошедшем полицейским.

Личность насильника правоохранители установили еще на первом этапе расследования, во время допроса свидетелей. Однако долгое время найти мужчину не удавалось. Чтобы избежать наказания, он уехал из России , поэтому его объявили в международный розыск.