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Насильник с Эльмаша 6 лет скрывался от правосудия в другой стране
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Насильник с Эльмаша 6 лет скрывался от правосудия в другой стране 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге вынесли приговор по преступлению, совершенному шесть лет назад. Правоохранители долгое время не могли найти насильника с Эльмаша, об этом сообщает в серуд, 18 апреля, «АиФ-Урал».
Суд признал виновным 32-летнего мужчину, которого обвиняли по статье «Изнасилование, соединенное с угрозой убийством». По решению судебной инстанции он проведет шесть лет в исправительной колонии общего режима.
Преступление было совершено еще 5 мая 2012 года. На территории предприятия на улице Аппаратной, в строительной бытовке, мужчина изнасиловал незнакомую женщину, которой на тот момент было 26 лет. Чтобы исключить сопротивление, он пригрозил жертве убийством. Однако женщине повезло: когда насильник уснул, ей удалось сбежать с территории предприятия, а после рассказать о произошедшем полицейским.
Личность насильника правоохранители установили еще на первом этапе расследования, во время допроса свидетелей. Однако долгое время найти мужчину не удавалось. Чтобы избежать наказания, он уехал из России, поэтому его объявили в международный розыск.
Насильника задержали только в июне 2017 года в Казахстане, после чего мужчину экстрадировали в Россию, где его все-таки настигло правосудие.
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