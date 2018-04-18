В Переславском районе молодой человек до смерти избил свою знакомую

27-летний житель Переславля-Залесского до смерти забил руками и ногами свою знакомую.

Как сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области, инцидент произошел в январе этого года, в селе Берендеево. В своей квартире мужчина устроил застолье. В какой-то момент между ним и его 40-летней знакомой разгорелся конфликт. Мужчина начал избивать женщину руками и ногами.

От полученных травм она скончалась в больнице через несколько дней. Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.