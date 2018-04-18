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В Переславском районе молодой человек до смерти избил свою знакомую
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В Переславском районе молодой человек до смерти избил свою знакомую 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
27-летний житель Переславля-Залесского до смерти забил руками и ногами свою знакомую.
Как сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области, инцидент произошел в январе этого года, в селе Берендеево. В своей квартире мужчина устроил застолье. В какой-то момент между ним и его 40-летней знакомой разгорелся конфликт. Мужчина начал избивать женщину руками и ногами.
От полученных травм она скончалась в больнице через несколько дней. Уголовное дело направлено в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
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