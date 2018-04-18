Уголовное дело возбуждено против москвича, подравшегося с сотрудником «скорой помощи»

Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Против мужчины, подравшегося на юге Москвы с сотрудником «скорой помощи» и ударившего полицейского, завели уголовное дело.

В полицию поступила информация, что подрались трое граждан у подъезда жилого дома на улице Академика Миллионщикова.

правоохранительных органах. — Прибывшие оперативники выяснили, что 64-летний житель столицы вступил в конфликт с сотрудником «скорой помощи». В ходе разбирательства пожилой мужчина беспричинно ударил полицейского водителя кулаком в лицо, — сообщили агентству «Москва»

В ведомстве уточнили, что злоумышленник задержан. Против него возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие.

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