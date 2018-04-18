Ещё
Уголовное дело возбуждено против москвича, подравшегося с сотрудником «скорой помощи»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уголовное дело возбуждено против москвича, подравшегося с сотрудником «скорой помощи» 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Фигурант находится под подпиской о невыезде.
Против мужчины, подравшегося на юге Москвы с сотрудником «скорой помощи» и ударившего полицейского, завели уголовное дело.
В полицию поступила информация, что подрались трое граждан у подъезда жилого дома на улице Академика Миллионщикова.
— Прибывшие оперативники выяснили, что 64-летний житель столицы вступил в конфликт с сотрудником «скорой помощи». В ходе разбирательства пожилой мужчина беспричинно ударил полицейского водителя кулаком в лицо, — сообщили агентству «Москва» в правоохранительных органах.
В ведомстве уточнили, что злоумышленник задержан. Против него возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мужчина госпитализирован после падения с высоты в аэропорту Домодедово
Ранивший одноклассников подросток размещал в соцсети видео, связанные с нападениями на школьников
Вечерняя Москва: последние новости
Представители Минкультуры РФ попросили суд продлить наказание режиссеру Кириллу Серебренникову СК подтвердил возбуждение нового уголовного дела в отношении экс-замдиректора ФСИН Олега Коршунова Следствие просит продлить домашний арест Кириллу Серебренникову до 19 июля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба российских банков в SWIFT166
МИД обратился к россиянам с предупреждением57
Матвиенко анонсировала очень чувствительный ответ США292
В Кремле ответили на «план Авакова»211
Воспитатель напоила детей растворителем в Москве57
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение