Уголовное дело возбуждено против москвича, подравшегося с сотрудником «скорой помощи» 

Фигурант находится под подпиской о невыезде.
Против мужчины, подравшегося на юге Москвы с сотрудником «скорой помощи» и ударившего полицейского, завели уголовное дело.
В полицию поступила информация, что подрались трое граждан у подъезда жилого дома на улице Академика Миллионщикова.
— Прибывшие оперативники выяснили, что 64-летний житель столицы вступил в конфликт с сотрудником «скорой помощи». В ходе разбирательства пожилой мужчина беспричинно ударил полицейского водителя кулаком в лицо, — сообщили агентству «Москва» в правоохранительных органах.
В ведомстве уточнили, что злоумышленник задержан. Против него возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие.
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