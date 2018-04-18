Террористам, которых поймали в доме на Сортировке, вынесли приговоры

Приволжский окружной военный суд вынес приговоры террористам, которых в 2016 году задержали в квартире на улице Таёжной на Сортировке. Семь человек готовили взрывы по всей России , в том числе в Екатеринбурге

Судя по информации на сайте суда, Камила и Казима Абдулажановых, Ильхома Кадыралиева, Аброрбека Карим-Ахунова, Наманджона Хурулбаева, Фаруха Джумаева и Равшана Каримова признали виновными в терроризме и незаконном изготовлении оружия. Приговор мужчинам вынесли 4 апреля. Дозвониться до пресс-службы суда, чтобы узнать подробности, не удалось.

Сроки, к которым приговорили террористов, на сайте суда не называются, но, по информации «АиФ-Урал», им дали от 12 до 14 лет. По данным издания, все задержанные — уроженцы киргизского города Узген , но у части из них было российское гражданство.