Террористам, которых поймали в доме на Сортировке, вынесли приговоры 

Приволжский окружной военный суд вынес приговоры террористам, которых в 2016 году задержали в квартире на улице Таёжной на Сортировке. Семь человек готовили взрывы по всей России, в том числе в Екатеринбурге.
Судя по информации на сайте суда, Камила и Казима Абдулажановых, Ильхома Кадыралиева, Аброрбека Карим-Ахунова, Наманджона Хурулбаева, Фаруха Джумаева и Равшана Каримова признали виновными в терроризме и незаконном изготовлении оружия. Приговор мужчинам вынесли 4 апреля. Дозвониться до пресс-службы суда, чтобы узнать подробности, не удалось.
Сроки, к которым приговорили террористов, на сайте суда не называются, но, по информации «АиФ-Урал», им дали от 12 до 14 лет. По данным издания, все задержанные — уроженцы киргизского города Узген, но у части из них было российское гражданство.
Сотрудники ФСБ задержали террористов в феврале 2016 года прямо в квартире, которую мужчины снимали. У них изъяли взрывчатку, электродетонаторы, огнестрельное оружие, экстремистскую литературу. Мы ездили в тот день в дом и общались с соседями террористов.