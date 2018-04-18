Сургутянка лишилась денег при отмене несуществующей покупки

Мошенники подстерегают своих жертв во всех месседжерах. 17 апреля 2018 года 58-летняя жительница посёлка Белый Яр в предместье Сургута лишилась денег из-за отмены не существующей покупки.

По словам женщины ей пришло сообщение от одного из банков в месседжере «Viber». В тексте sms говорилось о бронирование покупки в интернет-магазине и был указан контактный номер специалиста банка. Сургутянка тут же набрала указанный номер, чтобы выяснить в чём дело.

На том конце провода трубку взял мужчина, который назвался сотрудником службы безопасности банка. Он пояснил, что раз женщина ничего не заказывала покупку нужно отменить. Но сделать это можно, только если она назовёт ему данные своей банковской карты. Женщина для большего эффекта назвала данные по обоим картам и коды доступа к ним.

После того, как разговор закончила женщина заподозрила, что её обманули. Поэтому попросила коллегу позвонить на горячую линию банка. Однако в этот момент мошенники списали с карты потерпевшей 90 тыс. рублей. Доказательства мошенничества уже не требовались. Поэтому сургутянка сразу обратилась в полицию.