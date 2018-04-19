Жительницу Барнаула осудили за насилие над полицейским

Октябрьский районный суд Барнаула вынес приговор местной жительнице, обвиняемой в применении насилия в отношении представителя власти, находившегося при исполнении служебных обязанностей.

Сюжет завязался в ночь с 4 на 5 января 2018 года, когда женщина с супругом и их друзьями проводили время в баре. Там у них возник конфликт с другой компанией, вследствие чего отдыхающие были доставлены в отдел полиции по ул. Сизова 30. Оную гражданку первой завели в дежурную часть, и она яро воспротивилась, когда полицейский стал закрывать за ней решётку специального помещения. И это была не только словесная ярость: женщина била его кулаками по груди, а затем ударила коленом по животу.

Конечно, никаких увечий страж порядка не получил.