После схода вагонов в Пермском районе следователи возбудили уголовное дело

18 апреля следователи Уральского следственного управления на транспорте СУ СКР сообщили о возбуждении уголовного дела по факту «Нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Напомним, месяц назад в районе станции Мулянка Пермского района сошли с рельсов 20 вагонов грузового поезда.

ЧП произошло 17 марта в 4 часа 40 минут по местному времени. Опрокидывания вагонов удалось избежать, однако из-за случившегося было повреждено 285 метров железнодорожного полотна. Ущерб от схода вагонов составил более 5 миллионов рублей.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в пресс-службе Управления.