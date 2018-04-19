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После схода вагонов в Пермском районе следователи возбудили уголовное дело
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После схода вагонов в Пермском районе следователи возбудили уголовное дело 

АиФ Пермь 53 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
18 апреля следователи Уральского следственного управления на транспорте СУ СКР сообщили о возбуждении уголовного дела по факту «Нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».
Напомним, месяц назад в районе станции Мулянка Пермского района сошли с рельсов 20 вагонов грузового поезда.
ЧП произошло 17 марта в 4 часа 40 минут по местному времени. Опрокидывания вагонов удалось избежать, однако из-за случившегося было повреждено 285 метров железнодорожного полотна. Ущерб от схода вагонов составил более 5 миллионов рублей.
«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в пресс-службе Управления.
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